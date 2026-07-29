Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर सिद्ध श्री बिलवेश्वरी धाम में हुआ भंडारा
Lakhimpur Khiri News: सिकंदराबाद, संवाददाता।हसील के बिलहरी गांव स्थित सिद्ध श्री बिलवेश्वरी धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भंडारा किया गया। इसमें क्षेत्र सहित दूर दरा
Lakhimpur Khiri News: सिकंदराबाद। गोला तहसील के बिलहरी गांव स्थित सिद्ध श्री बिलवेश्वरी धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भंडारा किया गया। इसमें क्षेत्र सहित दूर दराज से पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। मंदिर के पुजारी स्वामी योगानंद ने बताया कि उनके गुरु हरिओम तीर्थ स्वामी महाराज के मंदिर आगमन के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे गुरु का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही बनी रही और श्रद्धा और भक्ति का वातावरण देखने को मिला।
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