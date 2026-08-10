Lakhimpur Khiri News: पडुखिया सहित कई गांवों से निकलीं कावड़ यात्राएं

Lakhimpur Khiri News: पडुखिया सहित कई गांवों से निकलीं कावड़ यात्राएं
Lakhimpur Khiri News: पडुखिया गांव में कावड़ यात्रा को रवाना करते लोग।कावड़ यात्रा को रवाना करते लोग। ढखेरवा, संवाददाता। इलाके के पडुखिया, दरेरी पुरवा, मोहनपुरवा आदि कई गांवो
Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा। इलाके के पडुखिया, दरेरी पुरवा, मोहनपुरवा आदि कई गांवों से शुक्रवार को शिवभक्तों की टोलियां छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुईं। टोलियों के श्रद्धालुओं ने सरयू नदी से पवित्र जल भरने के बाद भगवान शिव का जयघोष करते हुए यात्रा शुरू की। डीजे की धुन पर थिरकते हुए भोले के भक्त अपने अपने गांवों से सैकड़ों की संख्या में रवाना हुए। कांवड़ यात्रियों का जत्था जुलूस के रूप में पूरे गांव से होकर निकला। इस दौरान ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर शिवभक्तों का स्वागत किया। डीजे पर बज रहे शिवभक्ति गीतों पर युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग श्रद्धा के साथ झूमते नजर आए।
पूरे गांव में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। गांवों की महिलाओं व बच्चों ने यात्रियों को हाईवे तक छोड़ने के बाद वापस लौट गए। शुक्रवार को निकले कावड़ियों के जत्थे चौथे दिन सोमवार को गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक करेंगे।
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