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Lakhimpur Khiri News: फलों से किया अवढरदानी का शृंगार, देर रात तक गूंजे भजन कीर्तन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: शहर के बाबा नर्मदेश्वर महादेव मन्दिर में भक्तों ने सावन के पहले और दूसरे सोमवार को भोलेनाथ का फूलों और फलों से शृंगार किया। जलाभिषेक और आरती के बाद भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। मन्दिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, और प्रसाद के तौर पर फलों का वितरण किया गया।

Lakhimpur Khiri News: फलों से किया अवढरदानी का शृंगार, देर रात तक गूंजे भजन कीर्तन

Lakhimpur Khiri News: शहर के बाबा नर्मदेश्वर महादेव मन्दिर राजाजीपुरम में भक्तों ने भोलेनाथ का फूलों से शृंगार किया। सुबह जलाभिषेक के बाद भक्तों ने बाबा का फलों से शृंगार कर भोग लगाया। आरती पूजन के साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। देर रात तक मन्दिर परिसर भक्तों के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं मंगलवार की शाम को मन्दिर में सुन्दरकांड का सामूहिक पाठ हुआ। सावन में वैसे तो हर दिन भोलेनाथ का दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन सोमवार को भक्तों की कतारें लग रही हैं। सोमवार की शाम को भक्तों ने भोले बाबा का फलों से शृंगार किया।

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बाजार से फल लाकर बाबा का शृंगार कर भोग अर्पित किया। मन्दिर परिसर जयकारों और भजन कीर्तन से गूंज उठा। देर रात तक भक्तों की कतारें मन्दिर में दर्शन पूजन के लिए लगी रहीं। मन्दिर आए भक्तों को फलों का प्रसाद वितरित किया गया। सावन के पहले सोमवार को बाबा का फूलों से शृंगार किया गया था वहीं दूसरे सोमवार को फलों से शृंगार किया गया। मन्दिर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि भक्तों के सहयोग से सावन के हर सोमवार को भोलेनाथ का विशेष शृंगार किया जाता है। मंगलवार की शाम को मन्दिर में सुन्दरकांड का सामूहिक पाठ किया गया। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।

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