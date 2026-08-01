Lakhimpur Khiri News: कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सिसैया से होगा डायवर्जन

Lakhimpur Khiri News: कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सिसैया से होगा डायवर्जन
Lakhimpur Khiri News: कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर भारी वाहनों का संचालन शुक्रवार शाम से सोमवार तक प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहनों को सिसैया चौराहा से धौरहरा-ढखेरवा मार्ग के जरिए भेजा जाएगा। इस रूट पर पुलिस निगरानी रखेगी, जिससे यातायात सुगम रह सके।
Lakhimpur Khiri News: कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए नेशनल हाइवे से बड़े वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया है। शुक्रवार की शाम से सोमवार तक भारी वाहनों का संचालन नेशनल हाइवे 730 पर प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में भारी वाहनों को सिसैया चौराहा से धौरहरा-ढखेरवा मार्ग से भेजा जाएगा। जिला मुख्यालय की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को भी इसी रूट से निकाला जाएगा। इसके अलावा वाहन चालकों को गति नियंत्रित रखने के बाबत भी पुलिस निर्देशित कर रही है। ईसानगर थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल हाइवे 730 पर भारी वाहनों का संचालन सिसैया से प्रतिबंधित किया गया है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि यह व्यवस्था प्रति सप्ताह शुक्रवार की शाम से सोमवार तक रहेगी। उन्होंने बताया कि बहराइच की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को सिसैया चौराहा से वाया धौरहरा-ढखेरवा होकर जिला मुख्यालय भेजा जाएगा। इसी तरह जिला मुख्यालय की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को भी इसी मार्ग से गुजरा जाएगा। थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिबंधित रूट के दायरे में ईसानगर,खमरिया,खीरी,सदर कोतवाली,फरधान और गोला कोतवाली के अलावा सीतापुर जिले के लहरपुर थाना क्षेत्रों का सेवित क्षेत्र आता है। जहां सम्बंधित थानों की पुलिस निगरानी के लिए मुस्तैद रहेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।