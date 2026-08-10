Lakhimpur Khiri News: अज्ञात कारणों से लगी आग में घर और किराना की दुकान जलकर राख
Lakhimpur Khiri News: अग्निकांड के बाद बिखरा मलबाखरा मलबा नौगवां। मझगई थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोठियां में दोपहर के समय अज्ञात कारणों से अचानक लगी भीषण आग ने भारी तबाह
Lakhimpur Khiri News: नौगवां। मझगई थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोठियां में दोपहर के समय अज्ञात कारणों से अचानक लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। इस अग्निकांड में एक घर और उससे सटी किराना की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद से पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में हड़कंप का माहौल है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय घर के सभी सदस्य भीषण गर्मी के कारण पास में ही स्थित एक बाग में बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक पीड़ित केसर जहां के घर से धुएं के साथ आग की ऊंची लपटें उठने लगीं।
जब तक लोग कुछ समझ पाते और मौके पर दौड़ते, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्होंने तुरंत ही पड़ोस में बने सफीक अली, नफीस अली और नौफीक अली के मकान को भी अपनी आगोश में ले लिया। इसके साथ ही घर के पास ही स्थित केसर जहां की किराना की दुकान भी इस भीषण आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते घर गृहस्थी का कीमती सामान, अनाज, कपड़े और दुकान में रखा सारा सौदा जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आग की भयावहता को देखकर बड़ी संख्या में ग्रामीण बाल्टियां और उपलब्ध साधन लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बेहद कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया।
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