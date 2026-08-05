Lakhimpur Khiri News: कांवड़ियों की सुरक्षा, व्यवस्था में विकास भवन के अफसर भी लगे
Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी गोला में सावन महीने में कांवड़ियों की भीड़ जलाभिषेक के लिए उमड़ती है। सुरक्षा और सहायता के लिए विकास विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया है। डीएम ने आदेश जारी किया है कि सभी अधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे और कांवड़ियों को कोई परेशानी न होने देने का सुनिश्चित करेंगे।
Lakhimpur Khiri News: छोटी काशी गोला में कांवड़ियों की भीड़ सावन महीने में जलाभिषेक के लिए उमड़ती है। सबसे ज्यादा भीड़ सोमवार को होती है। कांवड़ियों की सहायता, सुरक्षा के लिए इस बार विकास विभाग के अधिकारियों को भी लगाया गया है। जीएसटी अधिकारियों के साथ ही बीडीओ को भी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित कर ड्यूटी लगाई गई।
सभी अधिकारियों की तैनाती
रविवार की शाम से सोमवार को दोपहर बाद तक सभी अधिकारी अपने निर्धारित स्थान पर तैनात रहेंगे। डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। विकास भवन के अधिकारियों को जोनल व बीडीओ को सेक्टर अधिकारी के रूप में नामित किया गया।
ड्यूटी हेतु नामित अधिकारी
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में डीआरडीए के परियोजना निदेशक सतीश कुमार पांडेय, पुलिस लाइन के निरीक्षक आदित्य सिंह, उपायुक्त राज्य कर खंड के कुंवर मृत्युंजय, पुलिस लाइन निरीक्षक पुष्पराज कुशवाला को जोनल अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा सहायक निदेशक मत्स्य अवनीश कुमार यादव और जिला पंचायत के एएमए रविंद्र कुमार को रिजर्व जोनल अधिकारी नामित किया गया है।
अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट
वहीं बीडीओ पलिया ऋषिकांत अहिरवार, मोहम्मदी के अश्वनी सिंह, बिजुआ के महावीर, बेहजम के शरद कुमार सिंह, सदर के संदीप कुमार तिवारी और बांकेगंज के गगनदीप की ड्यूटी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई गई है। छह अन्य अधिकारी रिजर्व में हैं। डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि यह अधिकारी रविवार से सोमवार की देर रात तक ड्यूटी स्थान पर रहेंगे। अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने आदेश में कहा है कि यह सुनिश्चित करेंगे कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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