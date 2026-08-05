Lakhimpur Khiri News: सड़क पर टहहलता दिखा मगरममच्छ, दहशत
Lakhimpur Khiri News: भीरा वनरेंज के कचनारा मार्ग पर दिखा विशालकाय मगरमच्छच्छ गांव जाने वाली सड़क पर आ गया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
Lakhimpur Khiri News: भीरा। भीरा वनरेंज के ग्राम पंचायत मंझोरा के मजरा कचनारा में एक मगरमच्छ गांव जाने वाली सड़क पर आ गया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पिछले कई दिनों से यह मगरमच्छ कचनारा और दौलतापुर के बीच तालाबों, नदी किनारों और आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार देखा जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मगरमच्छ अब तक कई कुत्तों और बेसहारा पशुओं को अपना शिकार बना चुका है। आबादी के करीब मगरमच्छ की लगातार मौजूदगी से ग्रामीण भयभीत हैं जिससे बच्चे और पशुपालक तालाबों तथा सुनसान रास्तों पर जाने से बच रहे हैं। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के कई प्रयास किए हैं।
लेकिन गहरे पानी और कीचड़ का लाभ उठाकर वह हर बार भाग जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मगरमच्छ दिन में भी सड़क पर आ जाता है। यदि इसे जल्द रेस्क्यू नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
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