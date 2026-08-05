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Lakhimpur Khiri News: नदी से निकलकर तालाब में आया मगरमच्छ का बच्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: खमरिया थाना क्षेत्र में शारदा नदी के पास एक मगरमच्छ का बच्चा तालाब में आ गया। ग्रामीणों ने उसे तालाब से बाहर निकाला और सुरक्षा के मद्देनजर शारदा नदी में वापस पहुंचा दिया। इस घटना को देखने के लिए गांव के लोग तालाब पर एकत्रित हुए।

Lakhimpur Khiri News: नदी से निकलकर तालाब में आया मगरमच्छ का बच्चा

Lakhimpur Khiri News: खमरिया थाना क्षेत्र में शारदा नदी से निकलकर मगरमच्छ का बच्चा गांव के पास तालाब में आ गया। ग्रामीणों ने देखा तो मगरमच्छ के बच्चे को तालाब से निकालकर फिर से शारदा नदी में पहुंचा दिया। धौरहरा वनरेंज और खमरिया थाना क्षेत्र के मंदूरा गांव के पास स्थित तालाब में मगरमच्छ का एक बच्चा देखा गया। मगरमच्छ को देखने के लिए लोग तालाब पर पहुंच गए। गांव के लोगों ने मगरमच्छ और ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर तालाब से मगरमच्छ को बाहर निकाल लिया। गांव के विजेंद्र प्रताप भार्गव ने मगरमच्छ के बच्चे को शारदा नदी के तट पर ले जाकर नदी में पहुंचा दिया।

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