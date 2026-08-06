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Lakhimpur Khiri News: बसों की हड़ताल वाली खबर के साथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: बुधवार को एआरटीओ शांतिभूषण पाण्डेय ने डग्गामार वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में सात बसें और दो अर्टिगा कारें सीज की गईं। एआरटीओ ने बताया कि यह कार्रवाई अनुबंधित बस यूनियन की हड़ताल के बाद तेज हुई है और अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

Lakhimpur Khiri News: बसों की हड़ताल वाली खबर के साथ

Lakhimpur Khiri News: डग्गामार वाहनों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान बुधवार को एआरटीओ शांतिभूषण पाण्डेय ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कार्रवाई की जद में सात बसें और दो अर्टिगा कार भी आईं। इन सभी वाहनों को सीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद डग्गामार वाहन संचालकों में हड़कम्प मचा है। बताते चलें कि अनुबंधित बस यूनियन की हड़ताल के बाद एआरटीओ की कार्रवाई तेज हो गई है। एआरटीओ शांतिभूषण पाण्डेय ने बताया कि बुधवार को वाहन चेकिंग अभयान के दौरान परमिट शर्तों का उल्लंघन करने सहित अन्य कमियां मिलने पर सात बसों को सीज किया गया है। इसके अलावा दो अर्टिगा कार भी सीज की गई हैं।

एआरटीओ ने बताया कि इस दौरान कई वाहनों का चालान किया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से डग्गामार वाहन संचालकों में हड़कम्प मचा है। एआरटीओ ने बताया कि अवैध रूप से संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार चलता रहेगा।

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