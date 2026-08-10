Lakhimpur Khiri News: मिलावटी सामग्री बेचने में 39 दुकानदारों पर 4.90 लाख जुर्माना
Lakhimpur Khiri News: एडीएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 39 मामलों का निस्तारण किया हैमलों का निस्तारण किया है -खाद्य सामग्री में मिलावट की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए मिलावटी सामान बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एडीएम न्यायालय ने 39 बिक्रेताओं पर 4.90 लाख का जुर्माना ठोंका है। एडीएम ने आदेश में कहा है कि अगर एक महीने के अन्दर जुर्माना की धनराशि जमा न की गई तो आरसी जारी की जाएगी और भू राजस्व की तरह वसूली होगी। खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने लैब से जांच कराई। जांच में खाद्य पदार्थ मानकों पर फेल निकले, अधोमानक रिपोर्ट आने के बाद एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया। एडीएम नरेन्द्र बहादुर सिंह ने सुनवाई करते हुए 39 मुकदमों में जुर्माना लगाया है।
इसमें छह दूध के नमूनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पनीर के तीन मामलों में 30 हजार, दो मिल्क मिठाई पर 25 हजार, दो सरसों के तेल पर 10 हजार, दाल में मिलावट के दो मामलों में 30 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थ के 10 मुकदमों में 1.25 लाख, एक बिना दूध की मिठाई पर 20 हजार और 10 अन्य नमूनों पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा बृजेन्द्र शर्मा ने बताया कि जुर्माना के साथ ही सभी कारोबारियों को नोटिस जारी कर में एक महीने के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पर जुर्माना राशि जमा न होने पर आरसी जारी की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि समय-समय पर अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाते हैं। जांच में जो सैंपल फेल होते हैं, उनको वाद एडीएम कोर्ट में चलता है।
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