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Lakhimpur Khiri News: दलदल में फंसे बैल की मौत, पड़ोसी पर लाठी से पीटने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा, संवाददाता।ता। पढ़ुआ थाना कइलाके के मल्लबेहड़ गांव में एक व्यक्ति ने पड़ोसी पर बैल को लाठी से पीटने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पिटाई के बाद ब

Lakhimpur Khiri News: दलदल में फंसे बैल की मौत, पड़ोसी पर लाठी से पीटने का आरोप

Lakhimpur Khiri News: पढ़ुआ थाना कइलाके के मल्लबेहड़ गांव में एक व्यक्ति ने पड़ोसी पर बैल को लाठी से पीटने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पिटाई के बाद बैल तालाब के दलदल में फंस गया। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस को तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की गई है। मल्लबेहड़ निवासी लेखराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि सुबह वह अपने बैल के साथ घर से निकला था। गांव निवासी राकेश के घर के सामने पहुंचा तो राकेश ने बैल पर लाठी से कई वार कर दिए। इससे बैल बेकाबू होकर कुछ दूरी पर तालाब के दलदल में जा फंसा।

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गंभीर चोटों के कारण वह दलदल से बाहर नहीं निकल सका। कुछ देर बाद सूचना मिली कि मौके पर ही बैल की मौत हो गई। लेखराम ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसओ मोहित पुण्डीर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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