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Lakhimpur Khiri News: चोरी की बाइक रखने के आरोपी को सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: चोरी की बाइक रखने के आरोपी हासिम को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला सदर कोतवाली पुलिस द्वारा 9 नवंबर 2018 को दर्ज किया गया था। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई।

Lakhimpur Khiri News: चोरी की बाइक रखने के आरोपी को सजा

Lakhimpur Khiri News: चोरी की बाइक रखने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास समेत पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि सदर कोतवाली पुलिस ने 9 नवम्बर 2018 को महेवागंज के रहने वाले हासिम को सैधरी बाईपास मोड़ पर चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी हासिम को चोरी की बाइक रखने का दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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