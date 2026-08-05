Lakhimpur Khiri News: करोड़ों का बजट खपा, फिर भी तीर्थ में जा रहा गंदा पानी

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। पवित्र सावन माह में जब देशभर से लाखों शिवभक्त छोटी काशी पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। उसी समय आस्था से जुड़ा एक गंभीर मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में कॉरिडोर का गंदा पानी एक पाइप के जरिए सीधे पवित्र तीर्थ कुंड में गिरता दिखाई दे रहा है। इसी कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं आचमन करते हैं और अपने साथ पवित्र जल भी ले जाते हैं।

सावन के दौरान गंदे पानी का मामला

इस छोटी काशी कॉरीडोर के निर्माण का बजट 69 करोड़ रुपए है। पिछले कई सालों से इसका निर्माण चल रहा है। बताया जाता है कि सावन से पहले आनन-फानन में कार्यदायी संस्था ने किसी तरह काम पूरा दिखा दिया। पर तीर्थ सूखा ही पड़ा रहा। उस समय तीर्थ कुंड में कुछ पानी जा रहा था। इसके बाद जब तीर्थ कुंड को भरवा दिया गया, तब भी पानी लगातार जाता रहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सावन मेले के दौरान विधायक, एसडीएम,, नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार अधिकारी लगभग प्रतिदिन मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते रहे लेकिन किसी की नजर इस पाइप पर नहीं पड़ी। सोशल मीडिया पर मामला लगातार वायरल होने और लोगों की ओर से सवाल उठाए जाने के बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार की ओर से न तो कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने आया है और न ही गंदे पानी की निकासी रोकने की प्रभावी कार्रवाई दिखाई दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर विकसित किए गए कॉरिडोर का गंदा पानी यदि पवित्र तीर्थ कुंड में पहुंच रहा है तो यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस तीर्थ के जल को आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है उसकी पवित्रता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। श्रद्धालुओं और नगरवासियों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की तत्काल जांच कर पवित्र तीर्थ कुंड में गिर रहे गंदे पानी को तुरंत बंद कराया जाए दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो इसके लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।