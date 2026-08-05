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Lakhimpur Khiri News: डग्गामार वाहनों के विरोध में अनुबंधित बसों का चक्का जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: -कार्रवाई न होने पर बस मालिक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर, प्रशासन से नाराज हुए अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर, प्रशासन से नाराज हुए -गोला डिपो से म

Lakhimpur Khiri News: डग्गामार वाहनों के विरोध में अनुबंधित बसों का चक्का जाम

Lakhimpur Khiri News: अवैध रूप से संचालित डग्गामार बसों और टैक्सियों के विरोध में मंगलवार से रोडवेज अनुबंधित बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए। आंदोलन के चलते लखीमपुर डिपो की 85 अनुबंधित बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा। इससे यात्रियों को असुविधा होने की आशंका थी, हालांकि एआरएम गीता सिंह ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 30 से 35 अतिरिक्त बसें मंगाई गईं, जिससे यात्रियों को अधिक परेशानी नहीं हुई। अनुबंधित बस स्वामियों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन करीब 70 अवैध बसें और टैक्सियां लखनऊ, गोला, शाहजहांपुर तथा बहराइच मार्गों पर बेखौफ संचालित हो रही हैं।

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उनका कहना है कि इन वाहनों के कारण रोडवेज को राजस्व का नुकसान हो रहा है और अनुबंधित बस संचालकों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को यूनियन पदाधिकारियों और बस मालिकों की एआरटीओ शांति भूषण पांडे, पीटीओ कौशलेन्द्र यादव तथा एआरएम गीता सिंह के साथ वार्ता हुई। बस स्वामियों का कहना है कि बैठक में अवैध वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उनका आरोप है कि डग्गामार बसें पहले की तरह सड़कों पर संचालित होती रहीं, जिससे नाराज होकर सभी अनुबंधित बस स्वामियों ने सामूहिक अवकाश जारी रखने का निर्णय लिया। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि जब तक अवैध रूप से संचालित बसों और टैक्सियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तब तक अनुबंधित बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। आंदोलन के दौरान यूनियन अध्यक्ष श्रवण गुप्ता के अलावा प्रेम प्रकाश बाजपेई, रितेश श्रीवास्तव, गुल्लू राना, के.सी. मिश्रा, अमन, शैलेंद्र शर्मा, मनीष अवस्थी, मुदित सहित बड़ी संख्या में अनुबंधित वाहन स्वामी मौजूद रहे। यूनियन ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की।

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