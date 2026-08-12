Lakhimpur Khiri News: भोग लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं से मंदिर गर्भगृह में अभद्रता
Lakhimpur Khiri News: श्री अग्रवाल सभा के सदस्यों ने की शिकायतए जाने का मामला सामने आया है। सभा के सदस्यों ने मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों पर भोग की थाली फेंकने की धमकी दे
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। छोटी काशी के पौराणिक शिव मंदिर में मंगलवार सुबह भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने पहुंचे श्री अग्रवाल सभा के सदस्यों के साथ गर्भगृह के भीतर कथित अभद्रता और धक्का-मुक्की किए जाने का मामला सामने आया है। सभा के सदस्यों ने मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों पर भोग की थाली फेंकने की धमकी देने तक का आरोप लगाया है। नगर के नीलकंठ मैदान में श्री अग्रवाल सभा की ओर से पिछले नौ वर्षों से सावन माह में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भंडारे में सुबह चाय और दोपहर में पूड़ी-सब्जी का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। परंपरा के अनुसार भंडारा शुरू करने से पहले सभा के सदस्य भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए मंदिर पहुंचते हैं।
मंगलवार सुबह करीब 10 बजे सभा के सदस्य भोग की थाली लेकर मंदिर पहुंचे। सदस्यों का आरोप है कि गर्भगृह में मौजूद पुलिसकर्मी मंदिर में प्रवेश कर रहे शिवभक्तों को धक्का देकर बाहर कर रहे थे। जब सदस्यों ने बताया कि वे भंडारे का भोग लगाने आए हैं और इसके लिए एसडीएम की अनुमति भी है साथ ही पिछले नौ वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। आरोप है कि पुलिसकर्मी सदस्यों के साथ लगातार धक्का मुक्की करते रहे और भोग की थाली फेंकने की धमकी तक दी। सदस्यों ने किसी तरह भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया। सभा के सदस्य महेश कुमार पटवारी ने तत्काल पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके अलावा विधायक अमन गिरि और नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू को भी मामले से अवगत कराया गया।
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