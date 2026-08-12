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Lakhimpur Khiri News: शारदा नदी का कटान तेज, फसल नदी में समाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: डेबर घाट के पास शारदा नदी से कटान के कारण ग्रामीणों की चिंता बढ़ रही है। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल खतरे में है। सपा नेता वरुण यशपाल चौधरी ने स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी।

Lakhimpur Khiri News: शारदा नदी का कटान तेज, फसल नदी में समाई

Lakhimpur Khiri News: तहसील क्षेत्र के डेबर घाट के पास शारदा नदी से लगातार हो रहे कटान से ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। नदी के कटान के चलते गांव के साथ-साथ किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल भी खतरे की जद में आ गई है। लगातार हो रहे कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र भ्रमण एवं जनसंपर्क के दौरान सपा नेता वरुण यशपाल चौधरी ने डेबर घाट पहुंचकर शारदा नदी के कटान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और चिंताओं को सुना। ग्रामीणों ने बताया कि शारदा नदी लगातार तेजी से कटान कर रही है।

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जिसके चलते सैकड़ों एकड़ फसल समेत जमीन नदी में कटकर समा रही है। यदि समय रहते कटान रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने नदी के कटान से गांव पर भी खतरा होने की बात कही। सपा नेता वरुण यशपाल चौधरी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से उठाया जाएगा और संबंधित अधिकारियों तक कटान की स्थिति की जानकारी पहुंचाकर जल्द प्रभावी बचाव कार्य कराए जाने की मांग की जाएगी।

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