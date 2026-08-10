Lakhimpur Khiri News: किशोरी को भगाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी। कस्बा की एक युवती को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा घर से भगा ले जाने के मामले में कार्रवाई को लेकर कहीं हिंदू संगठनों के लोग हंगामा करते कोतवाली पहुंच गए। आनन फानन में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई करते हुए तीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कस्बा की एक मोहल्ले की युवती रात 11 बजे करीब कस्बा के मोहल्ला शुक्लपुर निवासी अब्दुल, नौशाद और मोहल्ला नई बस्ती निवासी गुफरान के द्वारा बहला फुसलाकर घर से निकाल ले जाई गई। परिजनों को जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घटना की भनक लगते ही कई हिंदू संगठन के लोग कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली पहुंच गए, जिससे पुलिस सकते में आ गई।