Lakhimpur Khiri News: कांवड़ियों की सेवा में लगे पुलिस कर्मी
Lakhimpur Khiri News: चौकी इंचार्ज दिनेश पांडे ने कांवड़ियों को बांटे फलपांडे ने कांवड़ियों को बांटे फल लखीमपुर, संवाददाता। पसगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मोहम्मदप
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। पसगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मोहम्मदपुर ताजपुर चौकी के प्रभारी दिनेश कुमार पांडे ने सोमवार को एक बार फिर अपनी सेवाभावना का परिचय दिया। गोला गोकर्णनाथ जा रहे शिवभक्त कांवड़ियों को उन्होंने फल वितरित किए और शीतल जल पिलाकर आगे के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि ताजपुर चौकी इंचार्ज दिनेश पांडे अपनी सामाजिक सक्रियता और जनसेवा के कार्यों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले जब वे रामापुर चौकी के इंचार्ज थे, तब भी उन्होंने कई बार मिसाल पेश करते हुए समाज की सेवा की थी।
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