Lakhimpur Khiri News: ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ियों ने कलर बेल्ट टेस्ट में दिखाया दमखम

Lakhimpur Khiri News: ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ियों ने कलर बेल्ट टेस्ट में दिखाया दमखम
Lakhimpur Khiri News: फोटो--17--कलर बेल्ट टेस्ट में शामिल हुए खिलाड़ीस्ट में शामिल हुए खिलाड़ी पलियाकलां। माहौर वैश्य धर्मशाला पलिया में पलिया ताइक्वांडो एकेडमी द्वारा कलर
Lakhimpur Khiri News: माहौर वैश्य धर्मशाला पलिया में पलिया ताइक्वांडो एकेडमी द्वारा कलर बेल्ट टेस्ट का भव्य आयोजन किया गया। इस परीक्षा में एकेडमी के युवा और उदीयमान मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। यह बेल्ट टेस्ट चीफ कोच प्रदीप कुमार और पलिया हेड कोच अरुण तिवारी की देखरेख में संपन्न हुआ। टेस्ट के दौरान खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो की विभिन्न विधाओं जैसे स्टान्स, किक्स, फंडामेंटल, पूम्से, अटैक डिफेंस और टाइल्स-बोर्ड ब्रेकिंग का बेहतरीन और साहसिक प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों ही प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों की बारीकियों को परखा और उनके खेल को और बेहतर बनाने के टिप्स दिए।
कार्यक्रम को अनुशासित और सफल बनाने में एकेडमी के सीनियर ब्लैक बेल्ट खिलाड़ियों ने मुख्य भूमिका निभाई। इसमें ब्लैक बेल्ट कुशाग्र प्रजापति, ब्लैक बेल्ट उत्कर्ष सिंह और ब्लैक बेल्ट आरव माहेश्वरी के साथ-साथ वरिष्ठ खिलाड़ी चंद्र प्रकाश और चंदन कुमार का महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान रहा। सभी अतिथियों और प्रशिक्षकों ने परीक्षा में सफल होने वाले खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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