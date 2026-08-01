Lakhimpur Khiri News: एक ही रात में दो घरों में सेंध, लाखों के जेवरात पार
Lakhimpur Khiri News: धौरहरा,संवाददाता। के ग्राम महादेव में गुरुवार रात चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। एक घर से करीब चार लाख रुप
Lakhimpur Khiri News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महादेव में गुरुवार रात चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। एक घर से करीब चार लाख रुपये मूल्य के जेवरात व बर्तन चोरी कर लिए गए। जबकि दूसरे घर में परिजनों के जाग जाने पर चोर मौके से फरार हो गए। ग्राम महादेव निवासी अनवर अली पुत्र पीर अली के घर चोर पीछे की दीवार की ओर से सेंध लगाकर अंदर घुस गए।
घटना का विवरण
इसके बाद कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा बक्सा खोल लिया और उसमें रखे जेवर तथा पीतल के बर्तन समेत करीब चार लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर परिवार में हड़कंप मच गया। इसी रात गांव के ही बालक पुत्र भल्लर के घर भी चोरों ने सेंध लगाने का प्रयास किया। हालांकि आहट मिलने पर परिजन जाग गए, जिससे चोर वारदात को अंजाम देने से पहले ही भाग निकले। एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाए जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि घटना स्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।