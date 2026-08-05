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Lakhimpur Khiri News: बच्चों की पुकार पर जागे अफसर, सड़क होगी दुरुस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: -धौरहरा ब्लाक के भैंसहिया में स्कूली बच्चों ने लगाई थी गुहार लगाई थी गुहार -अब ह्यूम पाइप डालकर दुरुस्त होगा भैंसहिया स्कूल का रास्ता फोटो--02--बुधवार

Lakhimpur Khiri News: बच्चों की पुकार पर जागे अफसर, सड़क होगी दुरुस्त

Lakhimpur Khiri News: खमरिया। ईसानगर ब्लॉक के भैंसाहिया गांव के बच्चों का वीडियो वायरल होने के बाद रास्ते मे जलभराव से निजात की उम्मीद बढ़ गई है। बीडीओ के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी ने मौके का मुआयना किया। मौके पर मौजूद ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि रास्ते पर इंटरलॉकिंग लगी हुई है। जिसनें ह्यूम पाइप डालकर जलभराव की समस्या खत्म की जाएगी।ईसानगर ब्लॉक के भैंसहिया मजरा परसिया के प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने स्कूल जाने वाले रास्ते पर जलभराव के बीच निकलते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया था। बच्चों ने डीएम से रास्ता दुरुस्त कराने का निवेदन भी किया था। वीडियो वायरल होने के बाद बीडीओ धनप्राप्त यादव के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी उत्तम बंसवार भैंसहिया पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया।

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मौके पर पाया गया कि जिस रास्ते को दुरुस्त कराने की आवाज बच्चों ने उठाई। वहां इंटरलॉकिंग रोड बनी हुई है। जिसके सामने से नई डामर रोड बनी है। जिस वजह से इंटरलॉकिंग रोड का लेवल नीचा पड़ गया है। जिससे जलभराव की स्थिति बन जाती है। ग्राम विकास अधिकारी उत्तम बंसवार ने बताया कि वायरल वीडियो काफी पुराना है। जो बरसात के तुरंत बाद शूट किया गया था। मौजूदा समय में जलभराव की स्थिति नहीं है। फिर भी तेज बरसात के दौरान होने वाले जलजमाव से निजात के लिए इंटरलॉकिंग सड़क पर ह्यूम पाइप डालकर रास्ता दुरुस्त कर लिया जाएगा।

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