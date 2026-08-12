Lakhimpur Khiri News: गमगीन माहौल में निकला चेहल्लुम का जुलूस, भाईचारे का दिया संदेश
Lakhimpur Khiri News: मैलानी थाना क्षेत्र के कस्बा कुकरा टाउन में चेहल्लुम का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया गया। बैंड बाजे के साथ ताजियों का जुलूस निकला और लोग परंपरागत रस्में निभाते रहे। जुलूस शाम 10:30 बजे कर्बला में समाप्त हुआ। पुलिस ने सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए थे, जिससे समारोह शांति से संपन्न हुआ।
Lakhimpur Khiri News: मैलानी थाना क्षेत्र के कस्बा कुकरा टाउन में मंगलवार को चेहल्लुम का त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया गया। गमगीन माहौल में बैंड बाजे के साथ चेहल्लुम के ताजियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस कस्बे की मुख्य सड़क से होते हुए कर्बला के लिए रवाना हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जुलूस के दौरान लोगों ने परंपरागत तरीके से चेहल्लुम की रस्में अदा कीं। कस्बे में पूरे दिन त्योहार को लेकर माहौल बना रहा। देर शाम करीब 10:30 बजे कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।
चेहल्लुम के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। थाना प्रभारी बृजेश सिंह मौर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार गश्त करती रही। चौकी प्रभारी संजय कुमार भी पुलिस टीम के साथ कस्बे की गलियों और जुलूस मार्ग पर भ्रमण करते रहे। ताजिएदार बबलू खान, नसीम खान, मजीद मंसूरी, कासिम खान, बने शाह, अनीश खान, शकील खान और मुस्तकीम अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। पुलिस की मुस्तैदी और ताजिएदारों के सहयोग से चेहल्लुम का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।