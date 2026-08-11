Lakhimpur Khiri News: कुकरा में आज लगेगा चेहल्लुम मेला
Lakhimpur Khiri News: कुकरा, संवाददाता। चेहल्लुम के मौके पर सोमवार को कस्बे में अकीदत और एहतराम के साथ ताजिए चौक पर रखे गए। ताजिए रखे जाने के बाद सुबह से ही अकीदतमंदों के प
Lakhimpur Khiri News: कुकरा। चेहल्लुम के मौके पर सोमवार को कस्बे में अकीदत और एहतराम के साथ ताजिए चौक पर रखे गए। ताजिए रखे जाने के बाद सुबह से ही अकीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने चौक पर पहुंचकर ताजिए की जियारत की फातिहा पढ़ी और मन्नतें मांगीं। देर शाम तक चौक पर लोगों की आवाजाही बनी रही। कुकरा में मुख्य चेहल्लुम मेला मंगलवार 11 अगस्त को होगा। ऐतिहासिक मेले में कुकरा के अलावा आसपास के दर्जनों गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मेले को लेकर बाजार में भी चहल पहल बढ़ गई है।
बड़ी भीड़ को देखते हुए स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। कस्बे में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती और विशेष निगरानी की जा रही है। भीड़भाड़ वाले स्थानों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस की नजर रहेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।