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Lakhimpur Khiri News: कुकरा में आज लगेगा चेहल्लुम मेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: कुकरा, संवाददाता। चेहल्लुम के मौके पर सोमवार को कस्बे में अकीदत और एहतराम के साथ ताजिए चौक पर रखे गए। ताजिए रखे जाने के बाद सुबह से ही अकीदतमंदों के प

Lakhimpur Khiri News: कुकरा में आज लगेगा चेहल्लुम मेला

Lakhimpur Khiri News: कुकरा। चेहल्लुम के मौके पर सोमवार को कस्बे में अकीदत और एहतराम के साथ ताजिए चौक पर रखे गए। ताजिए रखे जाने के बाद सुबह से ही अकीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने चौक पर पहुंचकर ताजिए की जियारत की फातिहा पढ़ी और मन्नतें मांगीं। देर शाम तक चौक पर लोगों की आवाजाही बनी रही। कुकरा में मुख्य चेहल्लुम मेला मंगलवार 11 अगस्त को होगा। ऐतिहासिक मेले में कुकरा के अलावा आसपास के दर्जनों गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मेले को लेकर बाजार में भी चहल पहल बढ़ गई है।

बड़ी भीड़ को देखते हुए स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। कस्बे में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती और विशेष निगरानी की जा रही है। भीड़भाड़ वाले स्थानों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस की नजर रहेगी।

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