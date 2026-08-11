Lakhimpur Khiri News: एग्री जंक्शन के लाभार्थियों का प्रशिक्षण पूरा, बांटे प्रमाणपत्र
Lakhimpur Khiri News: एग्री जंक्शन के लाभार्थियों का प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र बांटे गएका प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र बांटे गए लखीमपुर, संवाददाता। प्रशिक्षित
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों के चल रहे 13 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन सोमवार को हुआ। इंड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक गिरीश चन्द ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उप कृषि निदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कृषि उ़द्यमियों से कहा कि कृषि के साथ नवाचार को अपनाएं। किसानों को उर्वरक के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने को जागरूक करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर संस्थान की डायरेक्टर पूजा शुक्ला सहित प्रशिक्षार्थी उपस्थित रहे।
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