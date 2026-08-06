Lakhimpur Khiri News: धूमधाम से मनाया गया किशोर कुमार का जन्मदिन
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। जिले के संगीत से जुड़े कलाकारों द्वारा महान गायक किशोर कुमार का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। नगरपालिका सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुव
Lakhimpur Khiri News: जिले के संगीत से जुड़े कलाकारों द्वारा महान गायक किशोर कुमार का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। नगरपालिका सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुवात नगरपालिका अध्यक्ष इरा श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के वंदन के साथ की। शहर के कलाकारों के साथ साथ लेखपाल उपेंद्र सिंह, कमल मिश्रा, जेई नगर पालिका ने भी किशोर कुमार जी के गाये हुए गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीत गुरु दीनानाथ झा एवं संचालन राहुल बाजपेई ने किया। इस अवसर पर राजेश दीक्षित, अमित तिवारी, आशुतोष शुक्ला, मो इरफान, श्याम जी शेखर, आनंद अग्निहोत्री, लवकुश बाजपेई, जॉय, सतीश कुमार, राजू कोमल, प्रकाश आर्या, करुणा जोशी, सरगम, निधि, निशि, गरिमा सिंह,पूजा झा, अविनाश, मोइन सिद्दीकी, सोनू शुक्ला, मनीष सिन्हा, विनीत, शम्भू, ऋषि, संकेत,धीरेन्द्र,विपिन सहित बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।