Lakhimpur Khiri News: स्वीकृति के पांच महीने बाद भी पर्यटन के काम शुरू नहीं, सीडीओ की फटकार

Lakhimpur Khiri News: पांच महीना हो गए करोड़ों की परियोजनाएं स्वीकृत हुए लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही से अब तक काम ही शुरू नहीं हुआ है। समीक्षा में यह सामने आया तो सीडीओ अभिषेक कुमार का पारा चढ़ गया। सीडीओ ने कार्यदायी संस्था राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाई। तुरंत काम शुरू न कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। समीक्षा बैठक में कार्यदायी सस्था के जेई व एई मौजूद रहे। पर्यटन के कामकाज की समीक्षा सीडीओ ने की। समीक्षा में पता चला कि विधायकों के क्षेत्र के धार्मिक व पौराणिक स्थलों के पर्यटन विकास के लिए शासन ने स्वीकृति देते हुए बजट जारी किया लेकिन इनका काम काफी धीमा है।

इसके अलावा पर्यटन विभाग की दो परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिनकी स्वीकृति मार्च महीने में हुई थी, लेकिन अब तक इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है। समीक्षा में पता चला कि पलिया के दुधवा नेशनल पार्क में इंटरप्रेटेंशन सेंटर का इको पर्यटन विकास होना है। इस कार्य की स्वीकृति 14 मार्च 2026 को पर्यटन विभाग ने दी थी। इसकी कुल लागत 448 लाख रुपए है। शासन ने इसमें से कार्यदायी संस्था को 336 लाख रुपये अवमुक्त कर दिए। लेकिन अब तक काम शुरू ही नहीं हुआ है। इसके अलावा मोहम्मदी विधानसभा के महेशपुर रेंज का इको पर्यटन विकास कार्य होना है। इसकी स्वीकृति 23 मार्च 2026 को हो गई थी। यहां विकास के लिए 238 लाख में से कार्यदायी संस्था राज्य पर्यटन विकास को 176 लाख रुपये अवमुक्त कर दिए गए। इन दोनो परियोजनाओं पर काम ही शुरू नहीं हुआ है। वहीं बताया जाता है कि दोनो परियोजनाएं जंगल से जुड़ी होने के कारण निर्माण कार्य के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना है। समीक्षा में पता चला कि कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों ने वन विभाग के अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए फाइल नहीं भेजी है। सीडीओ ने इस पर नाराजगी जताते हुए तुरंत काम शुरू कराने का निर्देश दिया है।