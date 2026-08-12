Lakhimpur Khiri News: घर के पास पशुबाड़े से भैंस चोरी, महिला ने थाने में दी तहरीर
Lakhimpur Khiri News: भीरा थाना क्षेत्र के ग्राम दीवान टांडा में रविवार रात चोरों ने एक लाख रुपये की भैंस चुरा ली। सोमवार सुबह भैंस गायब होने पर परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित महिला ने भीरा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। खोजने की कोशिशों के बावजूद भैंस का कोई पता नहीं लगा।
Lakhimpur Khiri News: भानपुर। भीरा थाना क्षेत्र के ग्राम दीवान टांडा में रविवार रात अज्ञात चोर घर से जुड़े पशुबाड़े में बंधी करीब एक लाख रुपये कीमत की भैंस चोरी कर ले गए। सोमवार सुबह भैंस गायब मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित महिला ने भीरा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव निवासी कलावती देवी पत्नी जगदीश सिंह ने बताया कि उन्होंने रविवार रात रोज की तरह अपनी भैंस को घर के पास बने पशुबाड़े में बांधा था। सोमवार सुबह उठने पर भैंस वहां नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने आसपास के खेतों, गांव और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन भैंस का कोई सुराग नहीं लगा।
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