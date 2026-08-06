Lakhimpur Khiri News: विधान परिषद में उठा निघासन बस स्टैंड का मुद्दा

Lakhimpur Khiri News: कस्बे में बस स्टैंड न होने से सड़कों पर बेतरतीब खड़ी होने वाली बसों से हो रही समस्या दूर करने को विधान परिषद के दो सदस्यों ने प्रमुख सचिव को नियम 110 के अंतर्गत सूचना दी है। इसमें स्थायी बस स्टैंड न होने से आम लोगों और मुसाफिरों को होने वाली परेशानियों का जिक्र किया गया है। कस्बे में बसें खड़ी होने के लिए बस स्टैंड न होने से हो रही दिक्कतों को लेकर चेयरमैन बद्रीप्रसाद मौर्य ने यहां आए एमएलसी अनूप गुप्ता और रजनीकांत से इस मामले में मदद की मांग की थी। इसके बाद विधान परिषद के प्रमुख सचिव को मामला उठाने के लिए नियम 110 के तहत दी गई सूचना में एमएलसी अनूप गुप्ता और रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा है कि निघासन नगर पंचायत के अलावा तहसील मुख्यालय है।