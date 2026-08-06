Lakhimpur Khiri News: विधान परिषद में उठा निघासन बस स्टैंड का मुद्दा
Lakhimpur Khiri News: निघासन, संवाददाता। कस्बे में बस स्टैंड न होने से सड़कों पर बेतरतीब खड़ी होने वाली बसों से हो रही समस्या दूर करने को विधान परिषद के दो सदस्यों ने प्रमुख
Lakhimpur Khiri News: कस्बे में बस स्टैंड न होने से सड़कों पर बेतरतीब खड़ी होने वाली बसों से हो रही समस्या दूर करने को विधान परिषद के दो सदस्यों ने प्रमुख सचिव को नियम 110 के अंतर्गत सूचना दी है। इसमें स्थायी बस स्टैंड न होने से आम लोगों और मुसाफिरों को होने वाली परेशानियों का जिक्र किया गया है। कस्बे में बसें खड़ी होने के लिए बस स्टैंड न होने से हो रही दिक्कतों को लेकर चेयरमैन बद्रीप्रसाद मौर्य ने यहां आए एमएलसी अनूप गुप्ता और रजनीकांत से इस मामले में मदद की मांग की थी। इसके बाद विधान परिषद के प्रमुख सचिव को मामला उठाने के लिए नियम 110 के तहत दी गई सूचना में एमएलसी अनूप गुप्ता और रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा है कि निघासन नगर पंचायत के अलावा तहसील मुख्यालय है।
यहां सीओ दफ्तर, कोतवाली, रजिस्ट्री आफिस, सीएचसी तथा अन्य सरकारी कार्यालय हैं। यह पलिया, सिंगाही और तिकुनियां के बीच स्थित बाजार होने से यहां दूरदराज से बड़ी संख्या में लोग रोज आते-जाते हैं। यहां कोई स्थायी बस स्टैंड न होने की वजह से सरकारी और प्राइवेट बसें सड़कों पर ही खड़ी होती हैं। इससे यातायात बाधित होने के अलावा दुकानों के सामने बसें खड़ी होने से दुकानदारों को दिक्कत होती है। लगभग रोज जाम लगता है। सूचना में कहा गया है कि नगर पंचायत के पास अविवादित गाटा संख्या 998 बस अड्डा बनाने के लिए उपलब्ध है। प्रमुख सचिव को यह सूचना भेजने की जानकारी के बाद लोगों ने इस पर खुशी जताते हुए अमल करने की मांग की है।
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