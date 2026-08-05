Lakhimpur Khiri News: दो घरों से जेवर और नकदी पार कर ले गए चोर
Lakhimpur Khiri News: निघासन, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुरी वार्ड में सोमवार रात चोरों ने दो घरों से नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन आदि निकाल ले गए। इसके अलावा चोर त
Lakhimpur Khiri News: कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुरी वार्ड में सोमवार रात चोरों ने दो घरों से नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन आदि निकाल ले गए। इसके अलावा चोर तीन अन्य घरों में चार्जिंग पर लगे मोबाइल चुरा ले गए। गोविंदपुरी वार्ड के रामप्रसाद ने बताया कि सोमवार रात उनके घर में घुसे चोर कुछ नकदी समेत उनकी पत्नी बसंती की चांदी की पायल और चैन समेत एक मोबाइल फोन उठा ले गए। इसके साथ ही पड़ोस में रहने वाले मनीश के घर में घुसकर उनकी पत्नी किरन के भी सोने-चांदी के जेवर, कुछ नकदी, गाड़ी के कागज और जन्म प्रमाणपत्र चुरा ले गए। पड़ोस के तीन अन्य घरों से चोर मोबाइल उठा ले गए।
सूचना पर कोतवाल गोपाल नारायन सिंह और कस्बा इंचार्ज आदित्य यादव ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली।
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