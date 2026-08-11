Lakhimpur Khiri News: घर का ताला तोड़कर उड़ाया माल
Lakhimpur Khiri News: उचौलिया के बनकागांव में चोरों ने एक मकान में प्रवेश कर सोने-चांदी के जेवर और 10 हजार की नगदी चुरा ली। घटना की जानकारी तब मिली जब परिवार ने घर का सामान बिखरा हुआ देखा। पप्पू ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
Lakhimpur Khiri News: उचौलिया। थाना क्षेत्र के बनकागांव में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए जेवर और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी उस समय हुई जब परिवार के लोगों ने घर का सामान बिखरा हुआ देखा। बताया जा रहा है कि चोर घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। उचौलिया थाना क्षेत्र के बनकागांव निवासी पप्पू पुत्र सुरेंद्र ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि रात में उसके मकान में चोर दीवार के सहारे मकान में आ गये और अलमारी व बक्से का ताला तोड़कर कर उसमें रखे जेवर , 10 हजार की नगदी लेकर फरार हो गए।
घटना की जानकारी परिजनों को सुबह हुई। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।
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