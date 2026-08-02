Lakhimpur Khiri News: नहर में कूदे युवक का शव दो दिन बाद बरामद
Lakhimpur Khiri News: महेवागंज के शारदानगर थाना क्षेत्र की शारदा नहर में लापता युवक शादाब का शव रविवार सुबह बरामद हुआ। युवक शुक्रवार को अपनी बाइक छोड़कर नहर में कूद गया था। 48 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, आखिरकार रविवार को शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Lakhimpur Khiri News: महेवागंज। शारदानगर थाना क्षेत्र की शारदा नहर में कूदकर लापता हुए युवक का शव रविवार की सुबह बरामद हो गया। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना फूलबेहड़ क्षेत्र के गांव गंगाबेहड़ निवासी हिदायत अली का 17 वर्षीय पुत्र शादाब शुक्रवार अपनी बाइक बड़ागांव पुल के पास खड़ी कर शारदा नहर में कूद गया था। घटना के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। पीएसी सीतापुर की बाढ़ राहत दल की टीम लगातार दो दिनों तक मोटरबोट से शारदा नहर में सर्च अभियान चलाती रही।
लेकिन उसका कुछ पता नही चल सका। रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे शारदा नहर में बहता हुआ शव देखा गया। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला जिसकी पहचान शादाब पुत्र हिदायत अली निवासी गंगाबेहड़ के रूप में हुई। शव मिलने की सूचना पर शारदानगर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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