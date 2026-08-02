Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: नहर में कूदे युवक का शव दो दिन बाद बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: महेवागंज के शारदानगर थाना क्षेत्र की शारदा नहर में लापता युवक शादाब का शव रविवार सुबह बरामद हुआ। युवक शुक्रवार को अपनी बाइक छोड़कर नहर में कूद गया था। 48 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, आखिरकार रविवार को शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Lakhimpur Khiri News: नहर में कूदे युवक का शव दो दिन बाद बरामद

Lakhimpur Khiri News: महेवागंज। शारदानगर थाना क्षेत्र की शारदा नहर में कूदकर लापता हुए युवक का शव रविवार की सुबह बरामद हो गया। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना फूलबेहड़ क्षेत्र के गांव गंगाबेहड़ निवासी हिदायत अली का 17 वर्षीय पुत्र शादाब शुक्रवार अपनी बाइक बड़ागांव पुल के पास खड़ी कर शारदा नहर में कूद गया था। घटना के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। पीएसी सीतापुर की बाढ़ राहत दल की टीम लगातार दो दिनों तक मोटरबोट से शारदा नहर में सर्च अभियान चलाती रही।

लेकिन उसका कुछ पता नही चल सका। रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे शारदा नहर में बहता हुआ शव देखा गया। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला जिसकी पहचान शादाब पुत्र हिदायत अली निवासी गंगाबेहड़ के रूप में हुई। शव मिलने की सूचना पर शारदानगर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।