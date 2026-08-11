Lakhimpur Khiri News: शारदा नहर से बरामद हुआ सिंचाई विभाग के हेल्पर का शव
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। हुए सिंचाई विभाग के हेल्पर अख्तर अली का शव बरामद हो गया है। शव बड़ागांव के पास शारदा नहर से मिला है। बताया जाता है कि हेल्पर ने नहर में कूद कर
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। शारदा बैराज से गायब हुए सिंचाई विभाग के हेल्पर अख्तर अली का शव बरामद हो गया है। शव बड़ागांव के पास शारदा नहर से मिला है। बताया जाता है कि हेल्पर ने नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। क्वार्टर नंबर 31 शारदा नगर में रहने वाले अख्तर अली सिंचाई विभाग खंड प्रथम में हेल्पर के पद पर काम करते थे। शनिवार को उनकी ड्यूटी शारदा बैराज पर लगी थी। शाम करीब छह बजे वह घर से निकले और शारदा बैराज पर पहुंचे। यही से वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए।
सुबह तक जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। परिजनों को अख्तर अली की बाइक शारदा बैराज हेलीपैड के पास खड़ी मिली। परिजनों ने इधर-उधर उनकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब परिजन शारदा नगर थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने अख्तर अली की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान सोमवार की दोपहर अख्तर अली का शव शारदा नगर थाना क्षेत्र के गांव बड़ागांव के पास शारदा नहर से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि अख्तर अली ने शारदा नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली थी।
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