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Lakhimpur Khiri News: शारदा नहर में पीलीभीत के दिव्यांग का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: उचौलिया थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर के पास शारदा नहर में एक शव मिला। शव की पहचान दिव्यांग संजीव कुमार (40) के रूप में हुई, जो नया ई-रिक्शा चलाने के बाद नहर में गिर गया था। उसकी तलाश परिवार वाले कर रहे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेजा गया है।

Lakhimpur Khiri News: शारदा नहर में पीलीभीत के दिव्यांग का शव

Lakhimpur Khiri News: उचौलिया। थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर के पास से निकली शारदा नहर की झाल में एक शव देखा गया, जिसकी सूचना उचौलिया पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पहचान कराने में जुट गई। शव की पहचान बिलसंडा जिला पीलीभीत के दिव्यांग संजीव कुमार (40) पुत्र धनीराम के रूप में हुई। बताया जाता है कि संजीव एक पैर से दिव्यांग था। अपनी जीविका चलाने के लिए नया ई रिक्शा लाया था। दिन भर चलाने के बाद जब शाम को घर वापस जा रहा था। रास्ते में नहर पड़ी तो वह उतर कर रिक्शा चढ़ाने लगा, तभी पैर फिसलने के कारण नहर में गिर गया।

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जिसको कई दिनों से परिवार वाले तलाश रहे थे। रविवार को नहर में शव मिलने की सूचना घर वालों को मिलने पर परिजनो ने उचौलिया थाना पहुंचकर पहचान की, जिसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेज दिया। वहीं ग्रामीणों के अनुसार शव चार से पांच दिन पुराना लग रहा था।

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