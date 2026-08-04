Lakhimpur Khiri News: पेड़ से लटका मिला गुमशुदा बुजुर्ग का शव

Lakhimpur Khiri News: पेड़ से लटका मिला गुमशुदा बुजुर्ग का शव
Lakhimpur Khiri News: महेवागंज,संवाददाता।ता। शारदानगर थाना क्षेत्र के रुखिया गांव के बाहर मंदिर के पास पेड़ से एक शव लटकता हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे
Lakhimpur Khiri News: महेवागंज,संवाददाता। शारदानगर थाना क्षेत्र के रुखिया गांव के बाहर मंदिर के पास पेड़ से एक शव लटकता हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और शिनाख्त करवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।शारदानगर थाना क्षेत्र के रामबक्शपुरवा निवासी 60 वर्षीय शैलू चार दिन पहले परिजनों को बिना बताए कहीं चला गया था। परिजन पुलिस को सूचना दिए बगैर उसकी तलाश कर रहे थे। मंगलवार की सुबह रुखिया गांव के बाहर मंदिर के पास लगे पेड़ में एक वृद्ध का कई दिन पुराना शव देखा गया। ग्रामीणों ने शव देखे जाने की सूचना पुलिस को दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर उसकी शिनाख्त शुरू करवा दी। शव की शिनाख्त शैलू निवासी रामबक्शपुरवा शारदानगर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शारदानगर कोतवाल ब्रजमोहन ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। उसका शव लटकता मिला है। विधिक करवाई की जा रही है।
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