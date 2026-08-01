Lakhimpur Khiri News: शारदा में नाव पलटने से लापता हुए दोनों ग्रामीणों की तलाश जारी
Lakhimpur Khiri News: गोला तहसील क्षेत्र की शारदा नदी में तेज बहाव के कारण एक नाव पलट गई। हादसे में नौ ग्रामीणों में से सात लोग सुरक्षित तैरकर बाहर आ गए, जबकि दो युवक लापता हैं। एनडीआरएफ ने खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने परिजनों को ढांढस दिया।
Lakhimpur Khiri News: गोला तहसील क्षेत्र की शारदा नदी में तेज बहाव में असंतुलित हुई एक नाव गुरुवार शाम नदी में पलट गई थी। इस हादसे में नाव पर सवार नौ ग्रामीणों में से सात ग्रामीण तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए थे। जबकि दो युवक लापता हो गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम अंधेरा होने की वजह से सर्च अभियान शुरू नहीं कर सकी थी। शुक्रवार को पूरे दिन एनडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च अभियान चलाया, लेकिन दोनों ग्रामीणों का कोई पता नहीं चल सका है। गुरुवार की सुबह गोला तहसील की पंचायत करसौर के मजरा नयापुरवा व चकपुरवा निवासी व गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ के करीब नौ लोग शारदा नदी के उस पार बनी गौड़ी पर खाना देने व दूध लेने गए थे। देर शाम दूध लेकर व खाना देकर वापस लौट रहे थे। बेलहा सिकिटिहा गांव के सामने तेज बहाव और नाव पर क्षमता से अधिक भार होने के कारण नाव पलट गई। हादसे में सात लोग तो तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन दो युवक सोनू पुत्र विजेंद्र (20) निवासी चकपुरवा करसौर व कल्लू पुत्र रहूफ (25) निवासी गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ नदी की तेज धारा में लापता हो गए। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम गोला युगांतर त्रिपाठी के अलावा फूलबेहड़, भीरा, बिजुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई थी.
सर्च अभियान में नहीं मिली सफलता
सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने अंधेरा होने की वजह से सर्च अभियान शुरू नही कर सकी थी। शुक्रवार की सुबह टीम ने दो बोट के सहारे पूरे दिन शारदा नदी में लापता युवकों की तलाश की लेकिन तेज बहाव व गन्दे पानी के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आईं। टीम निरीक्षक सामान्य सभाजीत यादव ने बताया कि देर शाम तक करसौर से लेकर शारदा नगर बैराज करीब 25 किलो मीटर तक रेसकियू अभियान चलाया गया, लेकिन दोनों युवकों को तलाशने में सफलता हाथ नहीं लगी है.
जनप्रतिनिधियों ने परिजनों को बंधाया ढांढस
हादसे की सूचना पर गुरुवार रात गोला विधायक अमन गिरी भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने एनडीआरएफ टीम से बात कर सर्च तेज करने के निर्देश दिए और परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं शुक्रवार को पूर्व गोला विधायक विनय तिवारी, भाजपा नेता विपिन मिश्रा ने भी घटनास्थल पहुंचे और दुखी परिजनों से मुलाकात के अलावा एनडीआरफ के निरीक्षक से अभियान की जानकारी ली।
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