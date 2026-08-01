Lakhimpur Khiri News: शारदा में नाव पलटने से लापता हुए दोनों ग्रामीणों की तलाश जारी

Lakhimpur Khiri News: गोला तहसील क्षेत्र की शारदा नदी में तेज बहाव में असंतुलित हुई एक नाव गुरुवार शाम नदी में पलट गई थी। इस हादसे में नाव पर सवार नौ ग्रामीणों में से सात ग्रामीण तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए थे। जबकि दो युवक लापता हो गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम अंधेरा होने की वजह से सर्च अभियान शुरू नहीं कर सकी थी। शुक्रवार को पूरे दिन एनडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च अभियान चलाया, लेकिन दोनों ग्रामीणों का कोई पता नहीं चल सका है। गुरुवार की सुबह गोला तहसील की पंचायत करसौर के मजरा नयापुरवा व चकपुरवा निवासी व गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ के करीब नौ लोग शारदा नदी के उस पार बनी गौड़ी पर खाना देने व दूध लेने गए थे। देर शाम दूध लेकर व खाना देकर वापस लौट रहे थे। बेलहा सिकिटिहा गांव के सामने तेज बहाव और नाव पर क्षमता से अधिक भार होने के कारण नाव पलट गई। हादसे में सात लोग तो तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन दो युवक सोनू पुत्र विजेंद्र (20) निवासी चकपुरवा करसौर व कल्लू पुत्र रहूफ (25) निवासी गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ नदी की तेज धारा में लापता हो गए। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम गोला युगांतर त्रिपाठी के अलावा फूलबेहड़, भीरा, बिजुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई थी.