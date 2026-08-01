Lakhimpur Khiri News: ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर उगाही, भड़के ग्रामीण
Lakhimpur Khiri News: अतरिया गांव में पिछले तीन दिनों से विद्युत ट्रांसफॉर्मर फुंका पड़ा है, जिससे पूरा गांव अंधेरे में है। गर्मी और बरसात के मौसम में जानवरों से खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने स्थानीय बिजली विभाग पर 15 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उच्चाधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है।
Lakhimpur Khiri News: क्षेत्र के अतरिया गांव में पिछले तीन दिनों से मुख्य विद्युत ट्रांसफॉर्मर फुंका पड़ा है, जिससे पूरा गांव पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है। भीषण गर्मी और बरसात के मौसम में बिजली गुल होने से जहां एक तरफ जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ रात के समय चोरी की घटनाओं की आशंका से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के स्थानीय कर्मचारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नया ट्रांसफॉर्मर लगाने के एवज में उनसे 15 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। पैसे न देने पर काम रोकने की धमकी दी गई है, जिसके चलते मजबूर होकर ग्रामीणों ने आपस में चंदा जुटाना शुरू कर दिया है।
ग्रामीणों ने पलिया विद्युत विभाग पर बिना पैसे लिए कोई भी काम न करने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए विद्युत विभाग के एक्सईएन निशांत ज्योति ने बताया कि रिश्वत मांगे जाने का मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने सुविधा शुल्क की मांग की है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराकर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन्होंने गांव में जल्द से जल्द नया ट्रांसफॉर्मर लगवाकर बिजली आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिलाया है।
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