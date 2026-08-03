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Lakhimpur Khiri News: भाजपा नेत्री ने बरसाए कांवड़ियों पर फूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: भाजपा नेत्री ने कांवड़ियों पर बरसाए फूलमीरगंज, गांव धनौरा गौरी के कांवड़ियों के मीरगंज पहुंचने पर सिरौली चौराहा पर भाजपा की युवा नेत्री प्रिंसी चौहान

Lakhimpur Khiri News: भाजपा नेत्री ने बरसाए कांवड़ियों पर फूल

Lakhimpur Khiri News: मीरगंज। गांव धनौरा गौरी के कांवड़ियों के मीरगंज पहुंचने पर सिरौली चौराहे पर भाजपा की युवा नेत्री प्रिंसी चौहान ने उनका स्वागत कर पुष्पवर्षा की। कांवड़ियों को फल एवं अंगवस्त्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में विनेश सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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