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Lakhimpur Khiri News: भाजपा नगर कार्यकारिणी का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ में उन्नकिसेस कृषि संस्थान के सभागार में भाजपा नगर कार्यकारियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि वासुदेव मौर्य ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा अभियान की जानकारी साझा की। नगर पालिका अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के सम्मान का आश्वासन दिया।

Lakhimpur Khiri News: भाजपा नगर कार्यकारिणी का हुआ सम्मान

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। उन्नकिसेस कृषि संस्थान के शैक्षिक सभागार में शुक्रवार को संस्थान की संचालक गीता भदौरिया द्वारा भाजपा नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला प्रभारी एवं वासुदेव मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।वासुदेव मौर्य ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पार्टी की ओर से आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अभियान को उत्साहपूर्वक और भव्य रूप से सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कहा कि नगर पालिका की ओर से प्रत्येक स्थान पर कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा।

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मंडल प्रभारी सुनील बाथम एवं नगर अध्यक्ष विनोद स्वर्णकार ने संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री धीरज बाजपेई ने किया। इस अवसर पर एसपी सिंह चौहान, अधिवक्ता सुमित शाह, नवीन भसीन, रेखा मिश्रा, सुमित्रा मिश्रा, सीमा वर्मा, राजेश राठौर, राहुल वाल्मीकि, आदर्श जायसवाल, रविंद्र कटियार, श्यामू कुमार, अनुराग गुप्ता, राजेश जोशी, सुमित सक्सेना, उदित प्रताप सिंह, ऋषि कुमार, कैलाश गुप्ता, विमलेश मिश्रा, ओम सिंह, शौर्य सिंह, धीर सिंह सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

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