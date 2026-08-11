Lakhimpur Khiri News: डा.आम्बेडकर और राजनारायण मिश्र की प्रतिमा की सफाई की
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर में भाजपा की ओर से महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष अरविन्द गुप्ता ने भाग लिया। इस दौरान डॉ. भीमराव आम्बेडकर और शहीद पंडित राज नारायण मिश्र की प्रतिमाओं की सफाई की गई। शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। भाजपा के चल रहे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर स्वच्छता अभियान के तहत सोमवार को जिलाध्यक्ष अरविन्द गुप्ता के नेतृत्व में महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई की गई। भारत रत्न डॉ. भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर साफ सफाई की। इसके अलावा अमर शहीद पंडित राज नारायण मिश्र की प्रतिमा पर साफ सफाई की। इन दोनों स्थानों पर शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भाजपा के जिला प्रवक्ता रमेश चन्द्र मिश्रा ने बताया कि स्वच्छता अभियान में जिला उपाध्यक्ष आशू मिश्रा, संजय मिश्रा, अरविंद सिंह संजय, मनीष मिश्रा, सुरेंद्र मौर्य, करुणाकरण, सत्येंद्र गुप्ता, प्रांजल शुक्ला, सुरेश पटवा, पारुल गुप्ता, राम आसरे गुप्ता आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।