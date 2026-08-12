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Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई

Lakhimpur Khiri News: मोहम्मदी। हर घर तिरंगा यात्रा मुहिम को लेकर बाइक यात्रा निकाली गई। जिसका शुभारंभ कस्बा के रिसॉर्ट पर एकत्र होकर विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह और विशिष्ट अतिथि महेंद्र बाजपेई, आनंद कुमार गुप्ता, पालिका अध्यक्ष संदीप मेहरोत्रा उर्फ कन्हैया ने संयुक्त रूप से किया है। इसमें बड़ी संख्या में विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग कर यात्रा को विशाल बना दिया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर हर घर तिरंगा को लेकर विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने छात्रों को एक गीत के माध्यम से संदेश दिया-इंसाफ की डगर पर बच्चों ने दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के।

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इसके साथ भारत माता की जय उद्घोष से शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में बाइक चालक और स्कूल के बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर सड़क पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान लोग सम्मिलित होते रहे, जिससे कारवां बन गया। नगर के प्रमुख रास्तों से निकलते समय नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर उत्साह को दूना कर दिया है। यात्रा में एसडीएम राजेश प्रताप सिंह, सीओ अरुण कुमार सिंह, बीडीओ अश्वनी कुमार सिंह, गोपाल रस्तोगी, रंजीत वर्मा, कमलेश वर्मा, सुशील त्रिवेदी, सौरभ गुप्ता, मनोज गुप्ता, सुशील वर्मा, डीके गुप्ता, राम भरोसे वर्मा, गुड्डू गुप्ता, मुनक्के सिंह समेत तमाम गणमान्य लोग सम्मिलित हुए है।

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