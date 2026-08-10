Lakhimpur Khiri News: पुराने विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट, मुकदमा दर्ज
Lakhimpur Khiri News: पसगवां के खेरिया गांव में एक महिला के साथ उसके पड़ोसियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि पुराने विवाद के चलते उसके घर में घुसकर उसे पीटा गया, जिसके कारण उसे चोटें आईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Lakhimpur Khiri News: पसगवां। थाना पसगवां क्षेत्र के खेरिया (सुखवासा) गांव में पुराने विवाद को लेकर घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी सीमा देवी पत्नी रामगुलाम यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात अगस्त की शाम करीब सात बजे उनके पति घर पर नहीं थे। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी रामनिवास पुत्र राजाराम यादव और पप्पू पुत्र राजाराम यादव पुराने विवाद को लेकर उनके घर में घुस आए। विरोध करने पर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और लात-घूंसों से मारपीट की।
आरोप है कि मारपीट के दौरान उन्हें घर से बाहर चबूतरे तक घसीटकर ले जाया गया, जिससे सिर समेत शरीर में चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को बचाया। पीड़िता का आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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