Lakhimpur Khiri News: पुरानी रंजिश में मारपीट, मुकदमा दर्ज
Lakhimpur Khiri News: हैदराबाद के ग्राम हरगोविंदपुर में रनजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने फूल सिंह के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। पुरानी रंजिश के चलते फूल सिंह ने लाठी-डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Lakhimpur Khiri News: ममरी, संवाददाता। हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम हरगोविंदपुर निवासी रनजीत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही फूल सिंह के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते विपक्षी ने लाठी-डंडों से हमला कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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