Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: पुरानी रंजिश में मारपीट, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: हैदराबाद के ग्राम हरगोविंदपुर में रनजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने फूल सिंह के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। पुरानी रंजिश के चलते फूल सिंह ने लाठी-डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Lakhimpur Khiri News: पुरानी रंजिश में मारपीट, मुकदमा दर्ज

Lakhimpur Khiri News: ममरी, संवाददाता। हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम हरगोविंदपुर निवासी रनजीत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही फूल सिंह के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते विपक्षी ने लाठी-डंडों से हमला कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Complaint Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।