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Lakhimpur Khiri News: बिजली तार चोरी का खुलासा, तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: फोटो--16--मैगलगंज पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लियापियों को गिरफ्तार कर लिया मैगलगंज, संवाददाता। मैगलगंज पुलिस ने बिजली विभाग के एल्युमिनियम

Lakhimpur Khiri News: बिजली तार चोरी का खुलासा, तीन गिरफ्तार

Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज पुलिस ने बिजली विभाग के एल्युमिनियम तार चोरी के मामले का सफल अनावरण करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 14 बंडल (लगभग तीन कुंतल) एल्युमिनियम बिजली के तार, घटना में प्रयुक्त एक कार और एक बाइक भी बरामद की है। इंस्पेक्टर मैगलगंज संजीव कुमार सिंह ने बताया कि औरंगाबाद बिजली उपकेंद्र पर तैनात जेई दवारा सूचना डी गई थी कि उनके कार्यक्षेत्र में 33 केवी की बन्द पड़ी बिजली लाइन से अज्ञात चोरों द्वारा तार की चोरी की जा रही है।

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पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात चोर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश शुरू की थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि 31 जुलाई की सुबह करीब चार बजे मुखबिर की सूचना और सुरागरसी के आधार पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने औरंगाबाद बरवर मार्ग पर घेराबंदी करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 14 बंडल, लगभग तीन कुंतल एल्युमिनियम बिजली के तार, घटना में प्रयुक्त कार तथा एक बाइक भी बरामद किये जाने का दावा किया है।

गिरफ्तार लोग

गिरफ्तार किये गए आरोपियों ने तार चोरी की वारदात को स्वीकार करते हुए अपने नाम शोभित वर्मा पुत्र नान्दर वर्मा, वीरेन्द्र वर्मा पुत्र शिवकुमार वर्मा व सुनील कुमार पुत्र रामप्रकाश निषाद निवासीगण गोविंदनगर सुलेमपुर कोन थाना खीरी बताए। इस कार्रवाई में औरंगाबाद चौकी प्रभारी मुर्सिन अहमद खां, एसआई शुभम कुमार, कांस्टेबल अजय कुमार, प्रदीप सरोज, भूपेंद्र सिंह तथा हेड कांस्टेबल दीपांशु सिंह की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने तीनो आरोपियों को जेल भेज दिया है。

बॉक्स

पुलिस खुलासे पर सवाल

पुलिस खुलासे पर भी उठे सवाल -मैगलगंज पुलिस द्वारा बिजली के एल्युमिनियम तार चोरी के मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी कर किए गए खुलासे पर अब सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि करीब तीन दिन पूर्व सोशल मीडिया पर मैगलगंज पुलिस द्वारा तार चोरों की गिरफ्तारी की खबर वायरल हुई थी। इसी दौरान फरधान थाना क्षेत्र से भी इसी प्रकार की एक खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई थी। बाद में दोनों थानों की पुलिस ने इन वायरल खबरों का खंडन किया था। सूत्रों का दावा है कि फरधान थाना पुलिस ने कुछ संदिग्ध तार चोरों को हिरासत में लिया था, जबकि मैगलगंज की औरंगाबाद चौकी पुलिस द्वारा भी कुछ लोगों को पकड़े जाने की चर्चा रही। सूत्रों के अनुसार, शुरुआत में पकड़े गए लोगों की संख्या अधिक थी, लेकिन बाद में तीन आरोपियों को ही मुकदमे में दर्शाया गया।

FAQs

मैगलगंज पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया?
मैगलगंज पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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