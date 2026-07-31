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Lakhimpur Khiri News: स्कूटी सवार को बस ने मारी टक्कर, घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: हैदराबाद के गांव महेशपुर में एक अनुबंधित बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें पीछे बैठे रामभजन को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने घायल को गोला सीएचसी भेजा। घटना के समय बस का चालक फरार हो गया, जबकि पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया।

Lakhimpur Khiri News: स्कूटी सवार को बस ने मारी टक्कर, घायल

Lakhimpur Khiri News: थाना हैदराबाद के गांव महेशपुर मे एक अनुबंधित बस से स्कूटी की टक्कर हो गईं। जिसमे पीछे बैठे व्यक्ति के गंभीर चोट लग गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को गोला सीएचसी भिजवाया। थाना हैदराबाद के गांव जनकपुर निवासी रामभजन और श्यामू स्कूटी से रेहरिया से अपने घर जनकपुर आ रहे थे कि जैसे ही इनकी स्कूटी महेशपुर आई थी कि एक अनुबंधित बस से टकरा गईं। जिसमे राम भजन को गंभीर चोट लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को गोला सीएचसी भिजवाया। जबकि चालक बस छोड़ कर फरार हो गया। पुलिस ने बस को अपने कब्जे मे ले लिया।

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