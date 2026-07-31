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Lakhimpur Khiri News: सड़क पर लावारिस पड़ी मिली बच्ची, चाइल्ड हेल्प लाइन पहुंचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: - दूध की बोतल और कपड़े भी पड़े मिलेनिगाह पड़ी तो लावारिस हालत में पड़ी मिली बच्ची को खमरिया सीएचसी पहुंचाया। जहां से उसे ईसानगर पुलिस अपने संरक्षण में ले

Lakhimpur Khiri News: सड़क पर लावारिस पड़ी मिली बच्ची, चाइल्ड हेल्प लाइन पहुंचाया

Lakhimpur Khiri News: ईसानगर थाना क्षेत्र में बरारी गांव के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में साल भर की बच्ची पड़ी मिली। जिसे चींटियों ने नोचना शुरू कर दिया था। लोगों की निगाह पड़ी तो लावारिस हालत में पड़ी मिली बच्ची को खमरिया सीएचसी पहुंचाया। जहां से उसे ईसानगर पुलिस अपने संरक्षण में लेकर बच्ची को जिला अस्पताल ले गई। बाद में बच्ची को चाइल्ड हेल्प लाइन भेज दिया गया। ईसानगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क की बजरी में साल भर की बच्ची लावारिस हालत में पड़ी देखी गई। बच्ची के पास ही उसके कपड़े और दूध की बोतल भी पड़ी थी। आशंका है कि बच्ची को कोई वहां फेंक गया था।

बच्ची को चींटियों ने नोचना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों ने देखा तो संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बच्ची को खमरिया सीएचसी पहुंचाकर पुलिस को सूचना दी। ईसानगर पुलिस ने बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत में सुधार होने के बाद बच्ची को चाइल्ड हेल्प लाइन के संरक्षण में सौंप दिया गया। ईसानगर थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची अब स्वस्थ है। पुलिस बच्ची के माता पिता के बाबत जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।

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