Lakhimpur Khiri News: दुकान की गुल्लक से 60 हजार चोरी, तहरीर दी
Lakhimpur Khiri News: निघासन। कस्बे में इंडियन बैंक के पास एक किराना स्टोर से गुल्लक में रखे 60 हजार रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली में त
Lakhimpur Khiri News: कस्बे में इंडियन बैंक के पास एक किराना स्टोर से गुल्लक में रखे 60 हजार रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई और चोरी गई नकदी बरामद कराने की मांग की है। कस्बा निवासी श्रवण कुमार अग्रवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार सुबह उनका पुत्र प्रियांशु अग्रवाल दुकान खोलकर ग्राहकों को सामान दे रहा था। इसी दौरान वह कुछ सामान लेने के लिए गोदाम चला गया। कुछ देर बाद वापस लौटने पर उसने दुकान में रखी गुल्लक देखी तो उसमें रखे करीब 60 हजार रुपये गायब थे।
दुकानदार का आरोप है कि पुत्र के गोदाम जाने के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान में घुसकर गुल्लक से नकदी चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी।
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