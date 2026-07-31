Lakhimpur Khiri News: नवविवाहिता का संदिग्ध हालत में मिला शव
Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज, संवाददाता। गलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खरेहना में शुक्रवार को 22 वर्षीय नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे
Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खरेहना में शुक्रवार को 22 वर्षीय नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मैगलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतका के पिता ने ससुरालजनों पर हत्या किये जाने का आरोप लगाया है। खरेहना गांव निवासी विजय कुमार की पत्नी सिंकी देवी (22) का शव शुक्रवार सुबह संदिग्ध अवस्था में कमरे के अन्दर फांसी से लटकता हुआ बरामद हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना देते हुए शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया।
सूचना पाकर बेटी की ससुराल पहुंचे। पिता ने ससुरालजनों पर बेटी की हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर दोनों पक्षों के लोग मौके पर एकत्र हो गए, जिससे गांव में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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