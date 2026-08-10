Lakhimpur Khiri News: 16 वीं कांवड़ यात्रा मेहंदी घाट के लिए रवाना
Lakhimpur Khiri News: विधायक व गन्ना समिति के पूर्व अध्यक्ष ने पूजन अर्चन कर कांवड़ियों को रवाना किया। के पूर्व अध्यक्ष ने पूजन अर्चन कर कांवड़ियों को रवाना किया। मितौली, स
Lakhimpur Khiri News: मितौली। क्षेत्र के खुर्दा गांव से 16वीं कांवड़ यात्रा रविवार को मेहंदी घाट के लिए रवाना हुई। विधायक सौरभ सिंह सोनू व गन्ना समिति के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा के निवर्तमान जिला मंत्री बृजेश सिंह ने विधिवत पूजा-अर्चना की और कांवड़ियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए मेहंदी घाट के लिए रवाना किया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 16 वर्ष पूर्व प्रधान यज्ञदत्त वर्मा द्वारा की गई थी। तभी से यह यात्रा निरंतर श्रद्धा और आस्था के साथ निकाली जा रही है। रविवार को धूमधाम के साथ कांवड़ यात्रा को रवाना किया गया। कांवड़ियों का जत्था मेहंदी घाट पहुंचकर पवित्र जल लेकर 13 अगस्त को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचेगा।
जहां कांवड़िए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजीव वर्मा, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि उमेश वर्मा, हरगोविंद, उमाशंकर शर्मा, श्याम किशोर, कुलदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, महेंद्र, रामआसरे प्रजापति, मंगूलाल राठौर, महेंद्र, अशोक वर्मा, अरविंद वर्मा सहित सैकड़ों कांवड़िए मौजूद रहे।
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