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Lakhimpur Khiri News: बड़ागांव नहर पुल से किशोर ने लगाई छलांग, तलाश जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: शारदानगर में शुक्रवार सुबह एक 16 वर्षीय किशोर ने शारदा नहर में छलांग लगा दी। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चला। परिवार में इस घटना के बाद कोहराम मचा है। किशोर, जो पढ़ाई नहीं कर रहा था, ने ऐसा कदम उठाने का विचार कैसे किया, यह सवाल बना हुआ है।

Lakhimpur Khiri News: बड़ागांव नहर पुल से किशोर ने लगाई छलांग, तलाश जारी

Lakhimpur Khiri News: शारदानगर, संवाददाता। थाना शारदानगर क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक 16 वर्षीय किशोर के शारदा नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों व तैराकों की मदद से नहर में उसकी तलाश शुरू करवा दी गई। लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चल सका है।थाना फूलबेहड़ क्षेत्र के गांव गंगाबेहड़ निवासी 16 वर्षीय शादाब पुत्र हिदायत अली शुक्रवार की सुबह अपने ननिहाल नौधन पटना जाने के लिए घर से निकला था। सुबह करीब आठ बजे वह बड़ागांव नहर पुल पर पहुंचा, जहां उसने अपनी बाइक पुल के किनारे खड़ी कर दी और अचानक शारदा नहर में छलांग लगा दी।

आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहर के तेज बहाव के कारण वह देखते ही देखते पानी में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना शारदानगर के प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन सैनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों और तैराकों की सहायता से नहर में तलाश अभियान शुरू कराया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक किशोर की तलाश जारी थी। मौके पर पहुंचे पिता हिदायत अली ने बताया कि शादाब उनका इकलौता बेटा था। वह इन दिनों कहीं पढ़ाई नहीं कर रहा था और इधर-उधर घूमता रहता था। परिवार में किसी प्रकार का विवाद नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके मन में ऐसा कदम उठाने का विचार कैसे आया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।

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