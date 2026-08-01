Lakhimpur Khiri News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार
Lakhimpur Khiri News: मितौली, संवाददाता। र चालान भेज दिया है। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। हरदोई जिले के उमरखेड़ा निवासी शान मोहम्मद 5 जुलाई को
Lakhimpur Khiri News: थाना मितौली पुलिस ने क्षेत्र के एकगांव की 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया है। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। हरदोई जिले के उमरखेड़ा निवासी शान मोहम्मद 5 जुलाई को रिश्तेदारी में मितौली क्षेत्र आया था। आरोप है कि उसने गांव की 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर थाना मितौली में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई थी। शुक्रवार को थाना मितौली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
एसएचओ महेश पाठक ने बताया कि बरामद किशोरी को आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।